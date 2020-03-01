«صحتنا فى أجسامنا».. مبادرة «مياه سوهاج» لتحسين اللياقة البدنية

أعلن اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن إطلاق مبادرة للاهتمام بصحة العاملين بالشركة تحت عنوان "صحتنا في أجسامنا"، والتي تستهدف تحسين اللياقة البدنية، وذلك فى إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بصحة المصريين.وأضاف اللواء مهندس محمد بدرى محمد، أنه تم تسليم 50 دراجة للعاملين بالشركة بنظام التقسيط بهدف دفعهم لممارسة الرياضة لتحسين لياقتهم البدنية، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما تنظم الشركة برنامجًا رياضيًا لـ50 موظفًا يتضمن رياضتى الجرى والمشى بالاستاد الرياضى، وممارسة تمارين اللياقة البدنية بأحد المراكز الرياضية والصحية لمدة شهرين، لتحسين القدرات البدنية للعاملين، وجعلهم أكثر نشاطًا بما يعود بالنفع على العمل.