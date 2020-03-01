«مصالحات الأزهر» تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالأقصر

نجحت لجنة المصالحات بالأزهر في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى الروافعة آل كمونة، والجماملة آل حفني، بقرية أرمنت الحيط التابعة لمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، حيث تبادل الطرفان التصافح والعناق عقب الصلح، مرددين قسم العفو والصلح وإنهاء النزاع بينهما، وفتح صفحة جديدة تسودها المحبة والتسامح بين العائلتين.وتم عقد جلسة الصلح وذلك بحضور اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، والدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، وقيادات مديرية الأمن ورجال الأمن العام والمباحث الجنائية، وعدد من القيادات الشعبية، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، والآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة.وفي بداية كلمته نقل الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتهنئته للعائلات بهذا الصلح، مؤكدًا حرص فضيلة الإمام الأكبر وأمله في أن تنتهي الخصومات الثأرية في محافظة الأقصر وباقي محافظات مصرنا الحبيبة، لتنطلق عجلة البناء والتنمية.وأوضح أن لجنة المصالحات العليا للخصومات الثأرية، والتي تشكلت منذ ٢٠١٤، تعمل بالتنسيق مع السادة المحافظين ومديريات الأمن لإنهاء الخصومات، وإحلال الأمن بين الخصوم، ومنع التربص والاعتداء بينهم، مبينًا أن اللجنة ليست لها علاقة بمرتكبي جرائم القتل، فهؤلاء يتولى أمرهم الأمن والقضاء.وشدد على ضرورة الالتزام بما تعلمناه من آيات القرآن الكريم التي تؤكد أن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح، واجب ديني وعمل سامى حثت عليه جميع الأديان السماوية لنشر المحبة والألفة، والأمن والأمان والسلام بين المواطنين، ومنه قوله تعالى، (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا)، وقوله تعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة).وأكد أن لجنة المصالحات العليا واللجان الفرعية بالمحافظات، ستواصل عملها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية حتى آخر خصومة في مصرنا إن شاء الله.