أقوال الأهالي في حادث انهيار عقار في السيدة عائشة

تستمع نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، اليوم الأحد، لأقوال الأسر المتضررة من انهيار عقار في منطقة السيدة عائشة.وكشفت معاينة النيابة للعقار المنهار عن أنه في درب القطانة من شارع بدر الدين الونائي بالسيدة عائشة، وأنه مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية حوائط حاملة وأسقف خشبية.وقال الأهالي إن المنزل قديم ومتهالك وليس له ترخيص فهو مشيد من الخشب، وأنهم منذ فترة يشعرون بتصدعه وحاولوا إخلاءه بمساعدة الجيران وقت الانهيار.كانت النيابة أمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار، وإعداد تقرير مفصل بأسباب الانهيار، وفحص العقارات المجاورة له للتأكد من تأثرها جراء الانهيار من عدمه.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، مفاده ورود بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة بوقوع انهيار بأحد العقارات بمنطقة السيدة عائشة.على الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل للحفاظ على المارة والحفاظ على سلامتهم وتبين عدم وجود إصابات جراء الانهيار.