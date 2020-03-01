إزالة عقار آيل للسقوط في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، إزالة أحد العقارات الآيلة للسقوط بعد انهيار جزء منه بحي شمال المركز، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بسرعة التدخل والتعامل مع الممتلكات العامة والخاصة حيال المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، والتي تشكل خطرًا على المواطنين.من جانبه، تابع اللواء إيهاب ذهني رئيس المركز، أعمال الإزالة والتي تمت تحت إشراف الوحدة المحلية ومسئول لجنة الإزالات ومركز شرطة مغاغة، مشيرًا إلى أن العقار صادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الإزالة، حيث تم عمل كردون أمني حول العقار وفصل التيار الكهربائي وخط المياه، وذلك في إطار اللوائح والقوانين والكتب الدورية الواردة بخصوص هذا الشأن.وأوضح رئيس المركز، أنه تتم المتابعة المستمرة لتنفيذ الإزالات للعقارات والمنشآت القديمة والآيلة للسقوط، والتي صدر لها قرارات إزالة، وذلك حرصًا على الصالح العام من سلامة وأمن المواطنين.