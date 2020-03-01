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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عودة حركة السيارات لطبيعتها بطريق الإسماعيلية - السويس

الأحد 01/مارس/2020 - 11:53 ص
عودة حركة السيارات
عودة حركة السيارات
مصطفى دياب
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عادت حركة سير السيارات بطريق "الإسماعيلية - السويس" بعد توقفها نصف ساعة إثر تصادم سيارة ميكروباص بحاجز ترابي.

وتلقى اللواء جمال غزالي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة مرور الإسماعيلية، يفيد بتوقف حركة المرور على طريق "الإسماعيلية - السويس"، وعلى الفور تواصلت إدارة مرور الإسماعيلية مع إدارة مرور السويس، وتبين أن توقف الطريق بسبب حادث تصادم سيارة ميكروباص بحاجز ترابي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة لمكان الحادث ونصبت كردونا، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

وقامت إدارة مرور السويس بإزالة آثار الحادث من الطريق لعودة حركة سير السيارات لطبيعتها.

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