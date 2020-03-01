عودة حركة السيارات لطبيعتها بطريق الإسماعيلية - السويس

عادت حركة سير السيارات بطريق "الإسماعيلية - السويس" بعد توقفها نصف ساعة إثر تصادم سيارة ميكروباص بحاجز ترابي.وتلقى اللواء جمال غزالي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة مرور الإسماعيلية، يفيد بتوقف حركة المرور على طريق "الإسماعيلية - السويس"، وعلى الفور تواصلت إدارة مرور الإسماعيلية مع إدارة مرور السويس، وتبين أن توقف الطريق بسبب حادث تصادم سيارة ميكروباص بحاجز ترابي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة لمكان الحادث ونصبت كردونا، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.وقامت إدارة مرور السويس بإزالة آثار الحادث من الطريق لعودة حركة سير السيارات لطبيعتها.