«الأرصاد» تكشف عن أحوال الطقس خلال 72 ساعة مقبلة

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الفترة المقبلة تشهد تقلبات فى الطقس، وتنخفض درجات الحرارة خلال الأيام الثلاث المقبلة."حالة الطقس اليوم"وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية في تصريحات خاصة للدستور، إن الطقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.وأعنلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة (الأحد - الإثنين- الثلاثاء)، مؤكدة أن الطقس سيكون مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والسواحل الشمالية، دافء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وتوقعت سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية، والرياح المعتدلة على أغلب الانحاء، وتنشط على جنوب سيناء والغردقة، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة."درجات الحرارة "سجلت درجات الحرارة على القاهرة 21 - 13، الوجة البحري 20 -12، السواحل الشمالية 19 - 13، وجنوب سيناء والغردقة 23 – 17، شمال الصعيد 22 - 11، جنوب الصعيد 25 - 13.