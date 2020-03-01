ارتفاع أعداد ضحايا كورونا في النرويج وكرواتيا

سجلت النرويج 8 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 15 شخصا.وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن 3 حالات من الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها هي لأشخاص يعملون في مستشفى جامعة أوسلو، وذلك وفقا لما أعلنه المعهد النرويجي للصحة العامة.من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للحماية المدنية في كرواتيا تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ما رفع حصيلة إجمالي المصابين في البلاد إلى 6 حالات.يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.