15 مايو: 12 سيارة «فان» لخدمة 4 مناطق بالإسكان الاجتماعى

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، عن توفير 12 سيارة فان - 7 راكب - طبقا لمنظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير وسائل المواصلات للمدينة، تيسيرًا على السكان ضمن منظومة النقل للمواطنين لخدمة مناطق مشروع الإسكان الاجتماعي بمسار يربط من أمام جهاز المدينة مرورًا بمناطق "50 فدان- 90 فدان- 120 فدان- 290 فدان".وأوضح في تصريحات للدستور، أنه السيارات تساهم فى تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة 15 مايو الجديدة، وكذا تسريع وتيرة التنمية وتحفيز المواطنين على إعمار المناطق المختلفة، وتشغيل الشباب المدينة بمساندتهم بتلك المشروعات، حتى لا يتم استغلال المواطنين فضلًا عن رفع مستوى الخدمة المقدمة.