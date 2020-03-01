لطيفة تطرح أحدث أغنياتها «متقربليش».. اليوم

تستعد الفنانة التونسية لطيفة لطرح أحدث أغنياتها "متقربليش" مساء اليوم الأحد، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"."متقربليش" واحدة من أغنيات ألبوم لطيفة الجديد الذي يحمل اسم "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.وطرحت "لطيفة"، خلال الأيام الماضية، فيديو كليب بعنوان "مابكرهوش"، عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات على "يوتيوب"، وتعاونت لطيفة في أغنية "مابكرهوش" مع كل من الشاعر الغنائي حسام سعيد، والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي تيام طارق، ومكساج ياسر أنور.