الشرطة المتخصصة: الحماية المدنية تعمل وفق خطة استراتيجية

قال اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الشرطة المتخصصة، في كلمته باليوم العالمي للحماية المدنية، إن رجال الحماية المدنية نجحوا في مواجهة الأخطار خاصة الناجمة عن التطور التكنولوجي.وأضاف أن استراتيجية العمل الأمني بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تهدف لتوفير الخدمات الشرطية ودعم المواطنين وتوفير الأمن لحماية كافة المؤسسات، لافتا إلى أن الحماية المدنية مسئولة عن تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية من خلال خطط متطورة واستخدام أجهزة حديثة لتطبيق استراتيجية محكمة، كما أن التنسيق مع كافة المؤسسات الوطنية يتم على أعلى مستوى لتفادي أضرار الكوارث وإدارة الأزمات بكفاءة.وأوضح أن وزارة الداخلية تؤكد على قدرة رجل الشرطة على مواجهة كافة التحديات الأمنية، مشيدا بدور رجال القوات المسلحة في حماية الوطن، وبدأ احتفال وزارة الداخلية باليوم العالمي للحماية المدنية، منذ قليل، بتفقد معرض أجهزة الحماية المدنية الخاص بكافة المعدات، واستمع لشرح وافي عن استخدامات تلك المعدات.وبدأت المحاكاة بورود بلاغ بوجود جسم غريب، ثم تحديد عنصر كشف المفرقعات (الكلب) وتوجيهه لمكان الاشتباه، ثم استعراض خطوات فريق المفرقعات لإقامة كردون أمني حول السيارة المشتبه بها، وارتداء الضابط البدلة الواقية، وتصوير الجسم المشتبه به؛ لتحديد نوع الجهاز المستخدم في إبطال مفعول الجسم المتفجر، ثم استعراض خطوات الروبوت في التعامل مع العبوة وتفكيكها دون وقوع خسائر بشرية.