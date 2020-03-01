القبض على عاملين سرقا لوحات إرشادية بالشروق

ألقى رجال مباحث القاهرة، اليوم الأحد، القبض على عاملين لسرقتهما اللوحات الإرشادية الخاصة بالمرور بمنطقة الشروق بمحافظة القاهرة.كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور ضابط المباحث المعین بالقول الأمني أعلى الطريق الدائريـ دائرة قسم شرطة الشروق- وبصحبته القوة المرافقة، تمكن من ضبط كل من "م. م"، "27 سنة"، و"ع.ع"، "36 سنة"، والذي سبق اتهامه في القضية رقم 15563 لسنة 2016م عین شمس "خطف شخص"، حال استقلالهما دراجة بخارية "تروسیكل" دون لوحات معدنية، وبحوزتهما 2 لوحة معدنية، إحداهما إرشادية للطرق، والأُخرى بطول 2 × 50.2 متر مدون عليها "السویس، الرحاب، مدینتي"، و2 أعمدة حدیدیة بطول 50.3 متر، وجاكوش.وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من الطريق الدائري ـ دائرة قسم شرطة الشروق، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.