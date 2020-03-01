إقامة «السومو» دون جمهور خوفًا من «كورونا»

قرر مسئولو رابطة رياضة السومو في اليابان إقامة دورة الربيع دون حضور الجمهور، خوفًا من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، أن الدورة ستقام بمدينة "أوساكا" في 8 مارس الجاري دون جمهور، بدلا عن إلغائها كليًا بسبب تفشي الفيروس.وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد نادى بإلغاء أو تأجيل أو تقليص نطاق أحداث رياضية وثقافية كبرى في محاولة لاحتواء الفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.