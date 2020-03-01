رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إقامة «السومو» دون جمهور خوفًا من «كورونا»

الأحد 01/مارس/2020 - 11:45 ص
السومو
السومو
أ ش أ
طباعة
قرر مسئولو رابطة رياضة السومو في اليابان إقامة دورة الربيع دون حضور الجمهور، خوفًا من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، أن الدورة ستقام بمدينة "أوساكا" في 8 مارس الجاري دون جمهور، بدلا عن إلغائها كليًا بسبب تفشي الفيروس.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد نادى بإلغاء أو تأجيل أو تقليص نطاق أحداث رياضية وثقافية كبرى في محاولة لاحتواء الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

واشنطن تعلن الطوارئ بعد وفاة أول حالة بـ«كورونا»

محمد الباز يكشف عن سر شائعات انتشار «كورونا» بمصر

ضبط ترددات قناة بين سبورت 2020 المفتوحة BeIN SPORTS HD الناقلة لأهم المباريات

الصور

image description

وصول 3 وزراء وعدد من الفنانين لافتتاح مدارس سوهاج (صور)

image description

عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيرى كامل العدد بمركز المنارة

image description

فوز الأهلى على صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

زوجة الشيخ طلال آل ثانى تكشف سر الزج بزوجها فى السجون القطرية

الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

إنفوجراف

image description

«كورونا» وباء القرن الـ21 الذي يهدد العالم (إنفوجراف)

image description

شروط وخطوات التصالح الجمركي (إنفوجراف)

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

image description

فهيم: التقلبات الجوية خطر على القمح وننصح بمكافحة البكتيريا

أيام زمان

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

أغرب دعوة في مصر.. هذه الأغنية دعت بها سعاد حسني الله ليعيش صلاح جاهين

قصة ممثل كره كرة القدم رغم تشجيعه الأهلي.. «حادث غير حياته»

سر غيرة الشعراوي من تحية كاريوكا: «عندك قصور في الجنة ملهاش عدد»

نجم الساعة

بعد تحديث السيستم.. انتظام صرف «تموين مارس»

الصحة

مؤسسة ألمانية تكشف أسباب مشاكل القلب

ماهو مقدار الكافيين المناسب للحمل؟

منها الوزن.. مشاكل تؤثر على الذاكرة والتفكير

هل يؤثر الكبد التالف على علاج السكر؟

منوعات

إقامة «السومو» دون جمهور خوفًا من «كورونا»

روسيا تحدد رحلاتها مع كوريا الجنوبية

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مصرع 5 في منجم فحم بالصين

مقالات الرأي
دعاء خليفة
المشير طنطاوى بين الحقيقة والشائعات
ماجد حبته
أفغانستان فى قبضة طالبان
د.أحمد الخميسى
العالَم فى الجيوب والحقائب
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
المزيد

الثقافة

«حد له شوق في حاجة؟».. مفردات الحارة المصرية

وزيرة الثقافة تتابع استعدادات إقامة معرض زايد للكتاب

مناقشة «أنفاس صليحة» في مختبر السرديات بالإسكندرية.. 3 مارس

«فاوست والأميرة الصلعاء»عرض مسرحى بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر