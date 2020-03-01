رئيس الطود يستمع للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة

عقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود جلسة الاستماع للمخطط الاستراتيجي العام لمدينة الطود.وذلك بحضور المهندس الدكتور أحمد عبدربه استشاري التخطيط العمراني، والمهندسة أسماء أحمد محمد مهندسة تخطيط بالمركز الإقليمي لإقليم جنوب الصعيد، والمهندس عبدالمسيح نبيل بولس مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والمهندس ماجد جميل فام مدير الإدارة الهندسية بالمركز، والمهندس عادل علي مصطفى مدير التنظيم، والمهندسة فاطمة خليل أحمد مدير إدارة الكهرباء بالمركز، وشركاء التنمية من الشعبين بمدينة الطود.رحب الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالحضور، وأشاد بالجهود المبذولة لإعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الطود.كما قام المهندس الدكتور أحمد عبدربه بعرض كل خطوات إعداد المخطط الاستراتيجي وصولا إلى جلسة الاستماع، واستعراض المشروعات التي تم اقتراحها من قبل شركاء التنمية في الجلسات السابقة، وتم الرد على كل استفسارات شركاء التنمية.وفي نهاية الاجتماع، وافق الجميع على المخطط الاستراتيجي العام للمدينة، وتم طلب سرعة إنهاء إجراءات الاعتماد حتى يتم العمل به والقضاء على مشكلات التراخيص بالمدينة.