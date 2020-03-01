رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بشأن بيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية

الأحد 01/مارس/2020 - 11:43 ص
فرج عامر
فرج عامر
محمد جعفر
طباعة
تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن بيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية على الأرصفة ورفض تطبيق نظام الباركود.

وأشار النائب إلى انتشار عمليات لبيع بعض الأدوية على الأرصفة في الشوارع ببعض المناطق خاصة العشوائية، مضيفًا: "تم تأكيد أن هذه المنتجات الطبية غير مطابقة للمواصفات، وتم تصنيعها تحت بير السلم، مما يتطلب معه اتخاذ خطوات جادة في هذا الأمر خاصة مع خطورته الجمة على الصحة العامة وتمثيله منفذًا لبيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية".

وشدد عامر على أن القانون يجرم بيع الأدوية خارج الصيدليات المعتمدة، أو تصنيعها خارج المصانع المعتمدة، ويوفر عقوبة لا تقل عن حبس سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، لكل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت فترة صلاحيتها.

ولفت إلى أنه رغم جهود مباحث التموين والتفتيش الصيدلي، في الفترة الأخيرة، والتي أنتجت ضبط العديد من المصانع بير السلم التي تصنع أدوية إلا أنه لا يزال الأمر منتشرًا بكثرة.

وأشار إلى أنه رغم المطالبات الكثيرة بضرورة تطبيق نظام الباركود، في منظومة بيع وتصنيع الأدوية إلا أن هناك عدم اهتمام من وزارة الصحة في هذا الأمر، مطالبًا بضرورة خروج قرار ملزم بتطبيق المنظومة بشكل حاسم، خاصة وأنه يحمي المستهلكين ويمنع الغش.

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

زوجة الشيخ طلال آل ثانى تكشف سر الزج بزوجها فى السجون القطرية

الكويت تسجل إصابة جديدة بكورونا قادمة من إيران

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

الصور

image description

وصول 3 وزراء وعدد من الفنانين لافتتاح مدارس سوهاج (صور)

image description

عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيرى كامل العدد بمركز المنارة

image description

فوز الأهلى على صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

زوجة الشيخ طلال آل ثانى تكشف سر الزج بزوجها فى السجون القطرية

الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

إنفوجراف

image description

«كورونا» وباء القرن الـ21 الذي يهدد العالم (إنفوجراف)

image description

شروط وخطوات التصالح الجمركي (إنفوجراف)

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

image description

فهيم: التقلبات الجوية خطر على القمح وننصح بمكافحة البكتيريا

أيام زمان

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

أغرب دعوة في مصر.. هذه الأغنية دعت بها سعاد حسني الله ليعيش صلاح جاهين

قصة ممثل كره كرة القدم رغم تشجيعه الأهلي.. «حادث غير حياته»

سر غيرة الشعراوي من تحية كاريوكا: «عندك قصور في الجنة ملهاش عدد»

نجم الساعة

بعد تحديث السيستم.. انتظام صرف «تموين مارس»

الصحة

مؤسسة ألمانية تكشف أسباب مشاكل القلب

ماهو مقدار الكافيين المناسب للحمل؟

منها الوزن.. مشاكل تؤثر على الذاكرة والتفكير

هل يؤثر الكبد التالف على علاج السكر؟

منوعات

إقامة «السومو» دون جمهور خوفًا من «كورونا»

روسيا تحدد رحلاتها مع كوريا الجنوبية

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مصرع 5 في منجم فحم بالصين

مقالات الرأي
دعاء خليفة
المشير طنطاوى بين الحقيقة والشائعات
ماجد حبته
أفغانستان فى قبضة طالبان
د.أحمد الخميسى
العالَم فى الجيوب والحقائب
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
المزيد

الثقافة

«حد له شوق في حاجة؟».. مفردات الحارة المصرية

وزيرة الثقافة تتابع استعدادات إقامة معرض زايد للكتاب

مناقشة «أنفاس صليحة» في مختبر السرديات بالإسكندرية.. 3 مارس

«فاوست والأميرة الصلعاء»عرض مسرحى بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر