طلب إحاطة بشأن بيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن بيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية على الأرصفة ورفض تطبيق نظام الباركود.وأشار النائب إلى انتشار عمليات لبيع بعض الأدوية على الأرصفة في الشوارع ببعض المناطق خاصة العشوائية، مضيفًا: "تم تأكيد أن هذه المنتجات الطبية غير مطابقة للمواصفات، وتم تصنيعها تحت بير السلم، مما يتطلب معه اتخاذ خطوات جادة في هذا الأمر خاصة مع خطورته الجمة على الصحة العامة وتمثيله منفذًا لبيع الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية".وشدد عامر على أن القانون يجرم بيع الأدوية خارج الصيدليات المعتمدة، أو تصنيعها خارج المصانع المعتمدة، ويوفر عقوبة لا تقل عن حبس سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، لكل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت فترة صلاحيتها.ولفت إلى أنه رغم جهود مباحث التموين والتفتيش الصيدلي، في الفترة الأخيرة، والتي أنتجت ضبط العديد من المصانع بير السلم التي تصنع أدوية إلا أنه لا يزال الأمر منتشرًا بكثرة.وأشار إلى أنه رغم المطالبات الكثيرة بضرورة تطبيق نظام الباركود، في منظومة بيع وتصنيع الأدوية إلا أن هناك عدم اهتمام من وزارة الصحة في هذا الأمر، مطالبًا بضرورة خروج قرار ملزم بتطبيق المنظومة بشكل حاسم، خاصة وأنه يحمي المستهلكين ويمنع الغش.