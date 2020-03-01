الحماية المدنية: عطاء الشرطة هدفه حماية أرواح المواطنين

قال اللواء أحمد جبر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، إن عطاء الشرطة هدفه حماية أرواح وممتلكات المواطنين، ودور الحماية المدنية هام ومشمول بتنفيذ مهام صعبة.وأشاد مساعد الوزير بعطاء رجال الشرطة ورجال الحماية المدنية، مشيرا إلى أنهم يلبون حوائج الأبرياء ويواجهون المخاطر بدورهم، فهم مكلفون بمقتضى الواجب الوظيفي بحماية أمن الوطن وأرواح وممتلكات المواطنين.وأضاف أنه في ظل القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت الدولة في تجاوز أصعب المحن، ونجح رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة في المرور بمصر إلى بر الأمان وتطهير مصر من دنس الإرهاب.وأوضح أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، شدد على ضرورة تطوير الحماية المدنية للعمل على خدمة الوطن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن وزير الداخلية يقدم الدعم الكافي لإدارة الحماية المدنية، التي تسهم وتشارك في حماية كافة المنشآت وتعقيمها حرصا على أمنها.وقد احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمى للحماية المدنية، اليوم، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ويشهد اليوم حضور اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الشرطة المتخصصة، وقيادات الحماية المدنية والمرور، ورجال القوات المسلحة.بدأ الاحتفال بتفقد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الشرطة المتخصصة، ورجال القوات المسلحة، معرض أجهزة الحماية المدنية الخاص بكافة المعدات، واستمع لشرح وافٍ عن استخدامات تلك المعدات.وينفذ رجال الإدارة العامة للحماية المدنية عروض محاكاة عن كيفية التعامل مع الأجسام الغريبة وتفكيك العبوات الناسفة وحماية المواطنين.