برلماني يطالب باستدعاء وزير المالية لسؤاله عن «33 مليار جنيه»

وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تصريحات رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن قيمة الضرائب غير المتنازع عليها ولم يتم تحصيلها في 31 ديسمبر 2019 بلغت 33.4 مليار، وهذا المبلغ مرحل منذ عدة سنوات.وطالب "زين الدين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة تحصيل هذه المبالغ الكبيرة.وطالب باستدعاء وزير المالية للبرلمان لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء عجز وزارة المالية وفشلها في تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب، وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين كيف تتجه الدولة في مرات متعددة لزيادة الأسعار ورسوم الخدمات التي تقدمها للجماهير ونجد أن لها مستحقات ضرائبية بهذا المبلغ الكبير؟