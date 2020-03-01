رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب باستدعاء وزير المالية لسؤاله عن «33 مليار جنيه»

الأحد 01/مارس/2020 - 11:42 ص
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تصريحات رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن قيمة الضرائب غير المتنازع عليها ولم يتم تحصيلها في 31 ديسمبر 2019 بلغت 33.4 مليار، وهذا المبلغ مرحل منذ عدة سنوات.

وطالب "زين الدين" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية بسرعة تحصيل هذه المبالغ الكبيرة.

وطالب باستدعاء وزير المالية للبرلمان لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء عجز وزارة المالية وفشلها في تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب، وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين كيف تتجه الدولة في مرات متعددة لزيادة الأسعار ورسوم الخدمات التي تقدمها للجماهير ونجد أن لها مستحقات ضرائبية بهذا المبلغ الكبير؟

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

زوجة الشيخ طلال آل ثانى تكشف سر الزج بزوجها فى السجون القطرية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1-3-2020

محمد الباز يكشف مكسبين لمصر من مفاوضات سد النهضة (فيديو)

الصور

image description

وصول 3 وزراء وعدد من الفنانين لافتتاح مدارس سوهاج (صور)

image description

عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيرى كامل العدد بمركز المنارة

image description

فوز الأهلى على صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

زوجة الشيخ طلال آل ثانى تكشف سر الزج بزوجها فى السجون القطرية

الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

إنفوجراف

image description

«كورونا» وباء القرن الـ21 الذي يهدد العالم (إنفوجراف)

image description

شروط وخطوات التصالح الجمركي (إنفوجراف)

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

image description

فهيم: التقلبات الجوية خطر على القمح وننصح بمكافحة البكتيريا

أيام زمان

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

أغرب دعوة في مصر.. هذه الأغنية دعت بها سعاد حسني الله ليعيش صلاح جاهين

قصة ممثل كره كرة القدم رغم تشجيعه الأهلي.. «حادث غير حياته»

سر غيرة الشعراوي من تحية كاريوكا: «عندك قصور في الجنة ملهاش عدد»

نجم الساعة

بعد تحديث السيستم.. انتظام صرف «تموين مارس»

الصحة

مؤسسة ألمانية تكشف أسباب مشاكل القلب

ماهو مقدار الكافيين المناسب للحمل؟

منها الوزن.. مشاكل تؤثر على الذاكرة والتفكير

هل يؤثر الكبد التالف على علاج السكر؟

منوعات

إقامة «السومو» دون جمهور خوفًا من «كورونا»

روسيا تحدد رحلاتها مع كوريا الجنوبية

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مصرع 5 في منجم فحم بالصين

مقالات الرأي
دعاء خليفة
المشير طنطاوى بين الحقيقة والشائعات
ماجد حبته
أفغانستان فى قبضة طالبان
د.أحمد الخميسى
العالَم فى الجيوب والحقائب
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
المزيد

الثقافة

«حد له شوق في حاجة؟».. مفردات الحارة المصرية

وزيرة الثقافة تتابع استعدادات إقامة معرض زايد للكتاب

مناقشة «أنفاس صليحة» في مختبر السرديات بالإسكندرية.. 3 مارس

«فاوست والأميرة الصلعاء»عرض مسرحى بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر