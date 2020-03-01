«تضامن الإسكندرية» تنقذ مسنًا وتودعه في إحدى دور الرعاية

قاد إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية، فريق التدخل السريع، بحثا عن مسن تم تداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، لتوفير الرعاية له.واستطاع الفريق مساعدة المسن البالغ من العمر 65 عامًا والذي يعاني من عدم القدرة على الحركة، واشتباه بكسر بالقدم، وتبين حصوله على الدعم النقدي المشروط من مديرية التضامن الاجتماعي، كما تم نقله لإحدى دور الرعاية لتلقي مختلف أوجه الرعاية اللازمة لحالته.تتولى المديرية متابعته بالتنسيق مع الدار التي قررت استضافته بالمجان، وتوفير أوجه الرعاية له ومنها الرعاية الصحية، وفور استقرار حالته سيتم مساعدته للوصول لذويه، للوقوف على أسباب تواجده بالشارع وتسليمه حال موافقته كما سيتم دعم الأسرة ومساعدتها حال استلامه ليعيش في أسرته الطبيعية.