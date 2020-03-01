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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف ياسمين فؤاد فى ندوة «الشباب والعمل البيئى»

الأحد 01/مارس/2020 - 11:34 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
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تستضيف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحادية عشرة من صباح غد الإثنين، حيث من المقرر أن تشارك فى ندوة بعنوان "الشباب والعمل البيئي".

وتقام الندوة تحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفى إطار حرص الجامعة على المشاركة فى الأحداث القومية الكبرى، ومن بينها الاهتمام بالبيئة، حيث تبقى حماية البيئة هي عنوان تحضر الأمم ووعيها بضرورة تحسين نوعية الحياة لكل الأجيال القادمة.

وقال الدكتور عمرو الليثى، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الندوة سوف تقام فى مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور نخبة من قيادات الجامعة وعمداء الكليات وعدد من الطلاب يمثلون مختلف كليات الجامعة، وذلك بمناسبة إطلاق وزارة البيئة بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة الاحتفالات بيوم البيئة الوطني اعتبارا من العام الحالى 2020.

وأشار إلى أنه على هامش الندوة سوف يقوم الدكتور محمد العزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة.

وتتمثل أهمية هذه الندوة كونها تستضيف الدكتورة ياسمين فؤاد، باعتبارها واحدة من أهم الأسماء البارزة في القيادات المتخصصة على المستويين الدولي والمحلي فيما يتعلق بمجال الحفاظ على البيئة والتعاون الدولي، فضلًا عن أنها حاصلة على الدكتوراه فى السياسة الدولية (الدراسات اليورمتوسطية) من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

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