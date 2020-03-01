سوريا تغلق المجال الجوي فوق إدلب

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوي شمال غرب سوريا، خاصة فوق إدلب.يأتي ذلك في أعقاب إعلان تركيا، أمس السبت، تدمير "منشأة للأسلحة الكيماوية" تابعة للحكومة السورية، فيما ذكر المرصد السوري أن عناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني قتلوا برصاص الجيش التركي والفصائل الموالية له في معارك بإدلب، شمال غرب سوريا.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسئول تركي كبير أن الضربة التركية استهدفت، ليل السبت، منشأة للأسلحة الكيماوية تقع على بعد 13 كلم جنوب حلب.وأضاف المسئول، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الضربات التركية طالت أيضا عددًا كبيرًا من الأهداف الأخرى التابعة للحكومة السورية.