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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«إعلام البرلمان» تناقش عدم صرف معاش موظفي اتحاد الإذاعة والتلفزيون

الأحد 01/مارس/2020 - 11:33 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، 6 اجتماعات يومي الثلاثاء والأبعاء القادمين، 3 و4 من مارس الجاري، برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، تناقش خلالهم 6 طلبات إحاطة.

تناقش اللجنة في اجتماعين الثلاثاء، وفق بيان، طلب إحاطة مقدم من كل من النواب جلال عوارة وجليلة عثمان وشرين فراج، بشأن عدم اهتمام وزارة السياحة والآثار بإجراء اختبارات علمية من أجل اكتشاف العديد من المعلومات التي يحيط بالحضارة الفرعونية.

كما تناقش اللجنة في اجتماع ثالث في ذات اليوم، طلب للنائبة رانيا السادات، بشأن عدم سرعة صرف المستحقات المالية لمن خرجوا على المعاش من موظفي اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وتناقش اللجنة في 3 اجتماعات الأبعاء، 3 طلبات إحاطة مقدم من النائب جمال كوش، الأول بشأن إنشاء قناة إخبارية على أعلى مستوى لتحلق بمصر إعلاميا على المستوى الإقليمي والعالمي، والثاني بشأن عمل غير المؤهلين او المدربين بالإعلام المصري مع وضع ضوابط لممارسة العمل الإعلامي، أما الطلب الثالث والأخير فهو بشأن خطة الحكومة لمواجهة فيديوهات وحملات التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها ودور الإعلام المصري لمواجهة تلك الظاهرة.

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