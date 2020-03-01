محافظ قنا يتفقد مستشفى الصدر ويشدد على مستوى الخدمات

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، مستشفى الصدر بمدينة قنا لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، يرافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.تابع المحافظ سير العمل بالمستشفى، واطمأن على توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية، وشدد على الاهتمام بأعمال النظافة داخل المستشفى وحسن معاملة المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مؤكدًا أن الدولة تعطي القطاع الصحي أولوية كبيرة خلال الفترة الحالية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.وأكد المحافظ في بيان له اليوم الأحد، على متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية بالمحافظة للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم والاستماع إلى طلباتهم والعمل على حلها.