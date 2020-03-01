عبدالعال يستقبل نظيره النمساوي

يستقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في الثانية عشرة ظهر اليوم، بمقر مكتبه بمجلس النواب، فولفجانج سوبوتكا، رئيس برلمان النمسا، والوفد المرافق له.وأشارت مصادر برلمانية، إلى أن اللقاء سيناقش عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث سيتم عرض التجربة الرائعة لمصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وما قام به البرلمان المصري من إصدار تشريعات في هذا الصدد، وكذلك ما تقوم به مصر من محاربة الإرهاب وتجربة مصر في هذا الملف الحيوي والخطير.وسيتم تناول ملف الاستثمار والعلاقات التجارية بين البلدين، وكذلك ملف السياحة وزيادة عدد السائحين النمساويين لمصر في ضوء ما تتمتع به من مقومات سياحية في مختلف المجالات، وكذلك سيتم فتح ملف مجال التعاون في ملف الدبلوماسية الشعبية، والتعاون البرلماني بين البلدين وتبادل الزيارات، وكذلك تنسيق المواقف والرؤى في المحافل الدولية والإقليمية في هذا الصدد وغيرها من الملفات الأخرى.