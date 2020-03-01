إخلاء سبيل دكتور جامعي تعدى على أمن مستشفى بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، إخلاء سبيل دكتور جامعى بكفالة قدرها 1000 جنيه، وحبس أشقائه الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع عرضهم على مصلحة الطب الشرعي، بعد اتهامهم بالتعدي بالضرب على الأمن الإداري للمستشفى الجامعي لدخولهم بالقوة لزيارة والدهم.كما قررت النيابة استدعاء نوبتجية الأمن بنقطة شرطة المستشفى الرئيسى الجامعى، لسماع شهادتهم حول الواقعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها.تلقي اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بنشوب مشاجرة بالأيدى بين كل من "ر.ج.خ" دكتور بكلية الحقوق، و"ع.ج.خ" محامٍ، و"م.ج.خ"، موظف، و"م.ج.خ"، طالب، وبين أفراد الأمن الإدارى بالمستشفى، لمحاولة دخول الطرف الأول المستشفى بالقوة حال قدومهم لزيارة والدهم المريض المحجوز بالعناية المركزة.