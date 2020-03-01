تجديد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

جددت النيابة العامة حبس متهمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة المختصة، في اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية والمشاركة في تنفيذ أهدافها، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.وأسندت النيابة العامة للمتهمين «أشرف ع، ومحمد ج، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.كما أسندت النيابة إليهما ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويلا بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.