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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدقهلية» توضح حقيقة إصابة طالب بـ«كورونا»

الأحد 01/مارس/2020 - 10:17 ص
الدكتور سعد عبداللطيف
الدكتور سعد عبداللطيف مكي،
الدقهلية : عمرو الحوتى
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نفى الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابة طالب بمدرسة "المنصورة كولدج" بفيروس "كورونا"، مؤكدا على أن الطالب مصاب بدور برد شديد ما دفعه لارتداء كمامة.

وأضاف مكي، الدفع بفريق من الطب الوقائي للمدرسة للتأكد من خلوها من أي إصابات، مؤكدا على عدم توقف الدراسة بالمدرسة، مطالبا بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف إثارة البلبل الرأي العام.

وأكد وكيل صحة الدقهلية، توافر المستلزمات الطبية داخل المستشفيات، وبالأخص الكمامات، م منع الإجازات بقطاع الطب الوقائي وتدريبهم على كيفية التعامل مع أي حالات قادمة من البلاد التي بها الفيروس، وتكثيف التدريب على شرح أعراض المرض وعوامل الخطورة وطرق العلاج وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها والمخالطين، كما تم نشر وتوزيع المنشورات الخاصة بطرق الإصابة والوقاية من "كورونا المستجد".

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