مصرع 5 في منجم فحم بالصين

لقي 5 أشخاص مصرعهم في حادث انهيار وقع في منجم للفحم في مقاطعة "يونان" جنوب غربي الصين.وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن الحادث وقع في منجم فحم "شوقنتيان" بمحافظة "لوبينج" أمس عندما كان 22 من عمال المنجم يعملون تحت الأرض.وأضافت السلطات أنه تم انتشال 17 عاملا إلى مكان آمن بعد وقوع الحادث، بينما عثر رجال الإنقاذ على العمال الخمسة الآخرين وقد فارقوا الحياة، وفتحت السلطات المختصة تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.