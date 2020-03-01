«مرسيدس بن» تستدعي 11166 سيارة

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق استدعاء شركة مرسيدس بنز (تشاينا) المحدودة 11166 سيارة من السوق الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.وذكرت المصلحة، وهي أعلى هيئة لمراقبة الجودة في الصين - في بيان اليوم - أن عملية الاستدعاء، التي من المقرر أن تبدأ في 30 مارس الجاري، ستشمل سيارات الفئة C المستوردة، الفئة E، الفئة G، الفئة GLS، الفئة GLC من سيارات الدفع الرباعي والفئة AMG من سيارات GT التي تم إنتاجها خلال الفترة بين 2 يونيو و31 أكتوبر 2018.وأوضحت أنه نظرا لوجود مشابك معيبة في المركبات المتأثرة، فإن مشابك أحزمة أمان المقاعد الأمامية ربما تزيد خطر إصابة ركاب المقعد الأمامي في حالة حدوث تصادم.ومن المقرر أن تقوم شركة السيارات المعنية بفحص جميع السيارات المستوردة واستبدال المشابك المعيبة للقضاء على المخاطر.