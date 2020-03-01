رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 210 إصابات جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الأحد 01/مارس/2020 - 10:11 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا المستجد إلى 3736 بعد تسجيل 210 حالات جديدة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، سجلت كوريا الجنوبية 376 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 3526 حالة و17 حالة وفاة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من بين الحالات الجديدة تم تسجيل 333 حالة بمدينة "دايجو" الجنوبية و26 حالة بمقاطعة "جيونجسانج الشمالية".

ووصل عدد المرضى الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم 30 مريضا حتى الآن بالإضافة إلى مريضين (امرأة 57 عاما، ورجل 76 عاما من العمر) بعد أن تماثلوا للشفاء التام.

وبلغ عدد من خضعوا للفحوصات حتى صباح اليوم باستثناء المصابين المؤكدين 93 ألفا و459 مشبتها فيهم وظهرت نتيجة 61،037 منهم سلبية، وتجري حاليا الفحوصات على 32،422 شخصا باقيين.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

مطروح تنفي وفاة تلميذة بـ«كورونا»: سكتة قلبية

واشنطن تعلن الطوارئ بعد وفاة أول حالة بـ«كورونا»

مدير مستشفى الهرم يكشف حقيقة هروب مصاب كورونا من المستشفى

ضبط ترددات قناة بين سبورت 2020 المفتوحة BeIN SPORTS HD الناقلة لأهم المباريات

الصور

image description

وصول 3 وزراء وعدد من الفنانين لافتتاح مدارس سوهاج (صور)

image description

عمرو دياب يتألق فى حفل جماهيرى كامل العدد بمركز المنارة

image description

فوز الأهلى على صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

زوجة الشيخ طلال آل ثانى تكشف سر الزج بزوجها فى السجون القطرية

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

أسعار الذهب اليوم الأحد 1-3-2020

إنفوجراف

image description

«كورونا» وباء القرن الـ21 الذي يهدد العالم (إنفوجراف)

image description

شروط وخطوات التصالح الجمركي (إنفوجراف)

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

image description

فهيم: التقلبات الجوية خطر على القمح وننصح بمكافحة البكتيريا

أيام زمان

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

أغرب دعوة في مصر.. هذه الأغنية دعت بها سعاد حسني الله ليعيش صلاح جاهين

قصة ممثل كره كرة القدم رغم تشجيعه الأهلي.. «حادث غير حياته»

سر غيرة الشعراوي من تحية كاريوكا: «عندك قصور في الجنة ملهاش عدد»

نجم الساعة

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

الصحة

مؤسسة ألمانية تكشف أسباب مشاكل القلب

ماهو مقدار الكافيين المناسب للحمل؟

منها الوزن.. مشاكل تؤثر على الذاكرة والتفكير

هل يؤثر الكبد التالف على علاج السكر؟

منوعات

مصرع 5 في منجم فحم بالصين

كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

إخلاء مناطق التجمعات فى اليابان بسبب «كورونا»

ضبط ترددات قناة بين سبورت 2020 المفتوحة BeIN SPORTS HD الناقلة لأهم المباريات

مقالات الرأي
دعاء خليفة
المشير طنطاوى بين الحقيقة والشائعات
ماجد حبته
أفغانستان فى قبضة طالبان
د.أحمد الخميسى
العالَم فى الجيوب والحقائب
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
المزيد

الثقافة

«فاوست والأميرة الصلعاء»عرض مسرحى بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر

بـ8 عروض.. «الثقافة» تطلق مهرجان المسرح اﻹقليمي

الروائى اليمنى الغربى عمران بضيافة مركز الحرية للإبداع.. اليوم

«محبي الفنون الجميلة» تناقش فكر سعيد اللاوندي في لقاء مفتوح