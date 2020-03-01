لحظة انفجار نموذج مركبة فضائية أثناء الاختبار (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو عن لحظة انفجار نموذج للمركبة الفضائية "سبايس اكس ستارشيب" أثناء الاختبار.وأظهر مقطع الفيديو انفجار المركبة الفضائية لحظة الانطلاق، خلال اختبارها في قاعدة خاصة للشركة في بلدة بوكا تشيكا بولاية تكساس الأمريكية.يذكر أنه لم يتم إطلاق رواد فضاء فى المدار من الأراضى الأمريكية منذ يوليو 2011، عندما تقاعد أسطول مكوك الفضاء التابع لناسا، ومنذ ذلك الحين، اعتمدت على مركبات الفضاء الروسية سويوز لنقل أعضاء الطاقم من وإلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، لذلك تعتمد ناسا على القطاع الخاص لتعويض هذا الأمر، والذى بدأ يأتى بثماره حيث من المقرر أن نرى 4 مركبات أمريكية جديدة لنقل رواد الفضاء هذا العام.