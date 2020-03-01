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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ14.5 مليار جنيه

الأحد 01/مارس/2020 - 09:57 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
راندا التوني
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يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.

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