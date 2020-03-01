«صحة البحر الأحمر»: إجراءات احترازية للوقاية من «كورونا»

أعلنت مديرية الشؤون الصحة بالبحر الأحمر، اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، بمطار الغردقة الدولي والفنادق السياحية.وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه من منطلق الاهتمام الذي تلقاه مدينة الغردقة كأحد أهم المدن السياحية العالمية التي تستقبل أفواج سياحية من مختلف الجنسيات، يتم التأكيد على متابعة الأطباء بالعيادات الصحية التابعة بالقرى والمنتجعات السياحية بضرورة متابعة جميع الأفواج التي تقيم بها بشكل دوري، وخاصة القادمة من الدول التي ظهر بها المرض وهي الصين، كوريا، تايوان، تايلاند، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، فيتنام، سنغافورة، إيران، إيطاليا.وتابعت، أن ذلك يأتي وفقًا للتعليمات الواردة من وزارة الصحة، إذ تم التشديد على مسؤولي القرى السياحية بالتواصل الفوري مع مسؤولي الصحة بالمحافظة، حال الاشتباه بالأعراض لخضوعها للفحص الطبي الشامل.