استقرار سعر صرف الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا، حيث سجل السعر بالبنك المركزي المصري 4.14 جنيه للشراء، 4.17 جنيه للبيع.وسجل السعر ببنك مصر 4.13 جنيه للشراء، 4.17 جنيه للبيع، وسجل السعر ببنك الاسكندرية 4.12 جنيه للشراء، 4.17 جنيه للبيع، وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي 4.12 جنيه للشراء،4.17 جنيه للبيع.