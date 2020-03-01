المشاط تبحث مع «الخزانة الأمريكية» تعزيز الشراكة الاقتصادية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددا من اللقاءات مع المسؤولين بالإدارة الأمريكية لبحث تعميق التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.وأكدت المشاط خلال لقاء جوستين موزينيتش، نائب وزير الخزانة الأمريكية، تطلع الحكومة المصرية لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، خاصة من خلال دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وبما يؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مستعرضة رؤية الحكومة المصرية في التركيز على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.من ناحيته، أشار نائب وزير الخزانة الأمريكي، حرص بلاده على دعم جهود مصر في استكمال الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيدا بالتقدم الذي حققته مصر في المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تضمنته من إصلاحات مالية ونقدية.وعقب ذلك، التقت الوزيرة، كارين دان كيلي، نائبة وزير التجارة الأمريكي، وبحث الجانبان، التعاون من خلال مبادرة "الرخاء لإفريقيا" والتي تستهدف توفير تمويل وتسهيلات وضمانات للشركات الأمريكية لتسهيل عملها داخل القارة الإفريقية، وتشجيع التجارة المتبادلة وإنشاء روابط اقتصادية بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية بهدف تعزيز التنمية والتجارة والاستثمار، خاصة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية، وناقش الجانبان، التعاون في مساندة المشروعات التي تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة مشروعات رائدات الأعمال.وأشارت الوزيرة إلى أهمية قيام المؤسسات الأمريكية بالمشاركة في تمويل التنمية في قارة إفريقيا، لما تتميز بالفرص الواعدة للتنمية والاستثمار.وأكدت نائبة وزير التجارة الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددة على أهمية مبادرة "الرخاء لأفريقيا" التي تتبانها الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية مستمرة في دعم التجارة والاستثمار من خلال عملها بمصر والتي تعد بوابة للشرق الأوسط وافريقيا.