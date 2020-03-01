سعر الدولار اليوم الأحد 1-3-2020

استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، استقرارا ملحوظا، إذ سجل السعر طبقا لتعاملات البنك المركزي المصري 15.56 جنيه للشراء، 15.66 جنيه للبيع.وسجل السعر ببنكي الأهلي المصري ومصر 15.55 جنيه للشراء، 15.65 جنيه للبيع، وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي 15.55 جنيه للشراء، 15.56 جنيه للبيع، 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع، ببنك الإسكندرية.