«التموين» توضح شروط التقدم بمشروع جمعيتي (فيديو)

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن مشروع جمعيتي بدأ منذ 2016، ووصل عدد المنافذ حتى الآن إلى 4500 منفذا، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة منقسمة إلى 3 مراحل، وتم تشغيل 300 منفذ ضمن القسم الأول للمرحلة.وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه جاري فرز طلبات القسم الثاني والثالث للمرحلة الثالثة على مستوى المحافظات، منوها إلى أنهم يستهدفون أن يصل عدد المستهدفين إلى 6 آلاف منفذ بنهاية 2020.وأوضح أن هناك عدة شروط يجب أن تنطبق على من يريد التقدم للانضمام لمنظومة جمعيتي، منها أن يكون عمره ما بين 21 حتى 45 عاما، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط لأعلى، لديه محل مساحته لا تقل عن 30 متر، تمليك أو إيجار، لمدة لا تقل عن 5 سنوات، لتوفير فرص للشباب.ولفت إلى أنه لن يضار أي مواطن لم يسجل رقم هاتفه بقاعدة بيانات منظومة التموين، مؤكدا أن صرف المقررات التموينية مستمرا، ولكن يفضل أن يسجل رقم هاتفه.