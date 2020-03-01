تكريم الأطباء والإداريين المتميزين بمستشفى النصر في بورسعيد

كرم الدكتور قطب السيد مدير عام مستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، اليوم الأحد، الأطباء والممرضين والإداريين المتميزين بالمستشفى.وأهدى مدير المستشفى درع التميز وشهادات تقدير لأعضاء الفريق الطبي والإداري لجهودهم وتميزهم بمناسبة حصول المستشفى على التسجيل الكامل لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وأعلن أنه منذ إنطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة منتصف العام الماضي تم تسجيل 579 ألف 181 مواطن، يمثلون حوالي 174 ألف أسرة، يترددون على المراكز والوحدات الصحية، وعيادات مستشفيات: (التضامن - السلام - الزهور - الحياة بورفؤاد - الرمد - النسا - النصر التخصصي).