اليوم.. انطلاق مؤتمر الباحثين الأول في الإسكندرية

ينطلق مؤتمر شباب الباحثين الأول، اليوم الأحد، وذلك تحت شعار "ابحث.. ابدع" بمعهد العجمي العالي للعلوم الإدارية، بمشاركة كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية لمدة يومين.وقال الدكتور قدري محمود إسماعيل، رئيس المؤتمر وعميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، إن فكرة المؤتمر جاءت تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية، حيث دعوة للشباب لدراسة ومعايشه قضاياهم ومناقشتها مع رجال وصناع القرار والفكر ووضعها في شكل علمي منظم لدراستها والوقوف على حقيقتها للوصول إلى توصيات في شأنها ترفع لمتخذ القرار.وأضاف "قدري"، أن قطاع الشباب يمثل الكتلة الأكبر من التعداد السكاني في مصر وحجم المعاناة والمطالب غير محدود، ونظرا لهذه الأهمية لابد أن يعبر هذا القطاع عن آماله وطموحاته وأن ينظر لها بعد صياغتها نظرة الشباب للوطن والوطنية وينطلق هذا المؤتمر تحت شعار ابحث وابدع Search and create لبحث قضاياهم ويبدعوا في مجال الأبحاث للوصول إلى حلول شبابية مبتكرة لقضايا الوطن وقضايا الشباب.وأكد أنه يشارك في جلسات المؤتمر العديد من الرموز الوطنية، وقادة الرأي والفِكر في مصر، وذلك من خلال عدة فعاليات علمية وفكرية وفنية تعقد على هامش المؤتمر، كما يقام نموذج محاكاة لبرلمان الشباب وأخر لمجلس الإسكندرية المحلي.وتركز فعاليات المؤتمر على الاهتمام بمحافظة الإسكندرية، وذلك باعتبارها العاصمة الثانية لمصر، فضلًا عن كونها مدينة تاريخية وسياحية وصناعية، كما يوجد بها أكبر مواني مصر البحرية.وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الحوار المفتوح بين النخب الشبابية المختلفة التي يمثلها شباب المؤتمر السكندري، يوفر المؤتمر الظرف الملائم لتبادل الرؤى والتفاعل الإيجابي البناء بين نخبة من الشباب الذكي الثرى باختلاف ثقافاته وتنوع أفكاره مع صناع السياسات والقادة، لمجابهة التحديات العالمية التي تواجه عالم اليوم، من منظور الشباب بالطبع، لتعود مصر على يد شبابها وبمباركة قيادتها، كما كانت في عصور ازدهارها، مركزَ إشعاع حضاري ومحطَّ أنظار العالم ومهوى أفئدة الناس إليها.تناقش ورش عمل المؤتمر بالإضافة إلى القضايا المحلية مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقات الذكاء الصناعي وريادة الأعمال، وأيهما الجدير بالتحكم في الآخر الإنسان بأبعاده المختلفة نفسية وروحية وعقلية وشعورية أم الآلة ذات البعد المادي الواحد؟ ويطرح المؤتمر قضية الأمن والسلم الدوليين، بصفة عامة، والأمن الغذائي في أفريقيا بصفة خاصة، ويقدم الشباب أفكارًا حول مكافحة خطاب التطرف والكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها ثغرة تدلف منها الأفكار الشاذة والمدمرة إلى المجتمعات، وتحتاج إلى يقظة ووعي بما تبثه في عقول الشباب.كما تدور مناقشات حرة حول أثر التغيرات المناخية على الإنسانية، تقدم خلالها تطبيقات ورؤى شبابية تُبتكَر من خلالها الحلول العملية للحفاظ على البيئة السكندرية.