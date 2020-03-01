«بنك الاستثمار الأوروبي» يتفقد 4 مدارس ومركز شباب في بورسعيد

تفقد أعضاء وفدي بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة دكتور هارت فيج، مسئول الدعم الفني بالبنك، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة المهندس خالد فتحي، رئيس قطاع المشروعات بالجهاز، اليوم الأحد، 4 مدارس ومركز شباب القابوطي بحي الضواحي، لمتابعة أعمال التطوير بها وذلك ضمن المرحلة الأولى من البروتوكول الموقع بين محافظة بورسعيد وجهاز تنمية المشروعات وبنك الاستثمار الأوروبي والتي تتضمن تطوير 4 مدارس ومركز شباب.وأطلع الوفد على أعمال تطوير مركز شباب القابوطي التي تشمل تطوير الملعب الخماسي، وإنشاء نزل للشباب، ومبنى اجتماعي، والأسوار الخارجية للمركز، كما تضمنت جولة الوفد تفقد 4 مدارس جاري تطويرها بمنطقة القابوطي وهي مدارس عاطف السادات الابتدائية، وإسماعيل القباني الابتدائية، والقابوطي الإعدادية بنين، وأحد الابتدائية.كما تفقد الوفد مشروع محطة الصرف الصحي الجديدة بالضواحي الجاري إنشاؤها حاليا، ومناطق فاطمة الزهراء، والحراسات، وزمزم، في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الصرف الصحي بحي الضواحي في هذه المناطق الثلاث.