مهاتير محمد: رئيس حزب برساتو لا يحظى بشعبية برلمانية
الأحد 01/مارس/2020 - 09:37 ص
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قال رئيس الوزراء الماليزي المؤقت مهاتير محمد، إن ترشيح محيي الدين ياسين رئيس حزب "برساتو" لمنصب رئيس الوزراء الشاغر ليس ترشيحا قانونيا لأنه لا يحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان.
وأضاف مهاتير - في تصريحات أوردها لصالح وكالة أنباء (برناما) الماليزية، بحسب ما نشرت اليوم الأحد - أنه قد حصل على تأييد الأغلبية البرلمانية بإجمالي 114 صوتا، لافتًا إلى أن محيي الدين ياسين لا يتمتع بدعم الأغلبية لكي يصبح رئيس الوزراء الجديد.
وأضاف مهاتير - في تصريحات أوردها لصالح وكالة أنباء (برناما) الماليزية، بحسب ما نشرت اليوم الأحد - أنه قد حصل على تأييد الأغلبية البرلمانية بإجمالي 114 صوتا، لافتًا إلى أن محيي الدين ياسين لا يتمتع بدعم الأغلبية لكي يصبح رئيس الوزراء الجديد.