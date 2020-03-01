متحدث الإسكان يكشف تفاصيل طرح 1076 قطعة أرض صناعية بالسادات خلال أيام

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة ستطرح 1076 قطعة أرض صناعية بالسادات خلال أيام، ضمن خطة التنمية الشاملة مصر 2030 لتنمية المدن الجديدة والمحافظات.وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن وزارة الإسكان تشارك بدعم النشاط الصناعى فى المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تتيح أراضى للمستثمرين الصناعيين فى مختلف المحافظات.وأوضح أن وزارة الإسكان طرحت 1076 قطعة أرض صناعية بالسادات على الموقع الإلكترونى، مؤكدًا أن الأراضى كاملة المرافق، لافتًا إلى أن الأراضى تكون جاهزة للاستلام خلال 15 يوما بعد تسجيل المستثمر وحجز القطعة.وأشار إلى أن وزارة الإسكان تجهز فى مدينة السادات وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع وللعمال فى مصانع مدينة السادات، مضيفا أن نسب تنفيذ الإسكان فى السادات تجاوزت 75%.