الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأيام الماضية شهدت ارتفاع في درجات الحرارة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية، لافتة إلى عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.وأشارت إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن تلك الفترة متقلبة في الحالة الجوية، منوهة بأننا في نهاية فصل الشتاء، واقترابنا من بداية فصل الربيع المقرر أن يبدأ في 21 مارس الجاري.وأوضحت أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة بدءً من يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن تصل درجة الحرارة إلى 29 درجة مئوية، لافتة إلى أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيًا في فترة الليل والصباح الباكر.