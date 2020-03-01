غضب تركي من أردوغان: أرسل جنوده للهلاك ويضحك مع ترامب

أثار خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، الذي تبادل فيه النكات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد أيام من مقتل 36 جنديًا تركيًا في إدلب السورية، غضب تركيا.وقال أردوغان "بالأمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سأل: ما هي الأعمال التي يقومون بها هناك؟"، في إشارة إلى سؤال ترامب حول تورط موسكو في سوريا.فرد أردوغان "أخبرته أن هناك نفطًا في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا"، ثم سأل ترامب: هل هناك نفط؟ وقلت إنه كان هناك لكن ليس بقدر ما يوجد في دير الزور، قال الرئيس التركي ضاحكا بعد ذلك، حيث تتمركز القوات الأمريكية في محافظة دير الزور لحماية حقول النفط الغنية في المنطقة"، فيما قوبلت كلمات أردوغان بالتصفيق من قبل نواب حزب العدالة والتنمية.بينما انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، كمال كليجدار أوغلو، أردوغان حول هذا الأمر، قائلًا إن الرجل القوي في تركيا كان يضحك بينما الأمة لم تدفن بعد العشرات من الجنود الذين فقدوا حياتهم في أعقاب غارة جوية شنتها القوات السورية في إدلب.وقال أوغلو، "لم يتم دفن جثث الجنود بعد، أي نوع من الضحك الذي يقوم به أردوغان"، كما انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري أردوغان لمواصلة مهاجمته خلال فترة الحداد على البلاد، حسبما ذكرت صحيفة جمهورييت، وأضاف "دعونا نتمنى تعازينا على هذا البلد، دعونا لا نقاتل في مثل هذا اليوم".