«فض اعتصام رابعة» والطعن على «انتخابات كُتاب مصر» أبرز محاكمات اليوم

- نظر الطعن على انتخابات اتحاد كتاب مصر

- محاكمة متهما باقتحام مركز شرطة كرداسة

- محاكمة 66 متهما في فض اعتصام رابعة العدوية

- الحكم على متهم في "أحداث طلعت حرب"

تنظر المحاكم الجنائية والإدارية اليوم الأحد، عدد من المحاكمات الهامة أبرزها:تنظر محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة، اليوم الدعوى القضائية المقدمة من الكاتب الأمير أباظة عضو اتحاد كتاب مصر، ورئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي، ضد اتحاد كتاب مصر، للطعن على رفض أوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفي والمقرر انعقادها في الـ 20 من مارس 2020.تنظر محكمة الجنايات والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة متهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة".كانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين في تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة.كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 66 متهما في "فض اعتصام رابعة العدوية".وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.يذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد على محمد بديع وباسم عودة وآخرين، كما قضت بأحكام بالسجن المشدد لباقى المتهمين.تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حكمها على المتهم حسن نصر لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب التى وقعت في 22 يناير 2015.ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلي وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.