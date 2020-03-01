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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

منها الوزن.. مشاكل تؤثر على الذاكرة والتفكير

الأحد 01/مارس/2020 - 08:30 ص
التفكير
التفكير
وكالات
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أظهرت نتائج دراسة أولية أن بعض المشاكل الصحية في سنوات الـ 20 تؤثر على قدرات الذاكرة والتفكير وقدرة الدماغ على ضبط تدفق الدم في مرحلة متقدمة من العمر. ووجد فريق البحث أن التدخين، وارتفاع الكولسترول، وزيادة وزن الجسم في العشرينات يجعل أداء الدماغ ضعيفًا في مرحلة الشيخوخة.

وأجريت الدراسة في جامعة شيكاغو، وأظهرت أن مشاكل الأوعية الدموية مثل الكولسترول وضغط الدم، وارتفاع السكر الذي يرتبط بالبدانة في مرحلة الشباب تؤثر على مهارات التفكير لدى كبار السن، أي بعد عقود.

وقام فريق البحث بقياس تأثير عدة مشاكل صحية، مثل ارتفاع الضغط والكولسترول، والوزن الزائد، والتدخين على صحة الأوعية الدموية، ورصد تأثير هذه المشاكل بعد 30 سنة.

وتتطلّب نتائج هذه الدراسة تأكيدًا من أبحاث أخرى، نظرًا للعدد المحدود من المشاركين فيها، لكن نتائجها تدق جرس التحذير من العادات غير الصحية في مرحلة العشرينات من العُمر.

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