كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

يأمل برشلونة الإفادة من الوضع المهزوز لغريمه ريال مدريد من أجل تأكيد سطوته على الـ"كلاسيكو"، وذلك حين يحل ضيفاً عليه اليوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.ويخوض ريال مدريد مباراة الكلاسيكو على أمل استعادة الصدارة بعد أن خسرها في الجولة الماضية بهزيمته من ليفانتي بهدف نظيف، كما يسعى الفريق لاستعادة نعمة الانتصارات بعد التعثر في آخر 3 مباريات بهزيمتين وتعادل.على الجانب الآخر، يريد برشلونة الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب سانتياجو برنابيو من أجل توسيع الفارق إلى 5 نقاط مع غريمه التقليدي، أو على الأقل يحافظ على فارق النقطتين من خلال التعادل.موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسبانيتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش.القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسبانيتذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني على قنوات بي إن سبورتس وبالتحديد "إتش دي 3".معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسبانييعلق على مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني المعلق الجزائري حفيظ دراجي.