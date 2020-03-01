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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إخلاء مناطق التجمعات فى اليابان بسبب «كورونا»

الأحد 01/مارس/2020 - 07:54 ص
جريدة الدستور
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قامت السلطات اليابانية بإخلاء ملاعب البيسبول ومدن الملاهى وغيرها من مناطق التجمعات فى اليابان فى أعقاب مطالبة الحكومة فى وقت سابق للمسئولين عن هذه الأماكن بدارسة إلغاء أو تأجيل الفعاليات التى تتضمن وجود تجمعات للمساعدة فى منع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد.

وتم خلال عطلة نهاية الأسبوع خوض مباريات البيسبول فى الملاعب التى تحتشد عادة بالجماهير بدون حضور جماهيرى فى جميع أنحاء اليابان بعدما قرر اتحاد البيسبول اليابانى خوض جميع المباريات المتبقية فى الموسم وعددها 72 بدون جماهير.

وفي الوقت نفسه تم إغلاق مدن الملاهى الشهيرة التى عادة ماتكون مكتظة بالزوار فى عطلة نهاية الأسبوع تمشيا مع مطالب الحكومة بإلغاء الفعاليات التى تنظوى على تجمعات لمدة أسبوعين.

كما شهدت المتاجر القريبة من محيط مدن الملاهى ندرة فى عدد مرتاديها فى الوقت الذى ارتدى فيه العاملون فيها أقنعة الوجه الواقية واكتفوا بتوجيه الزوار الذين كانوا قد حجزوا تذاكر مسبقا لكيفية استرجاعهم قيمة التذاكر بعد إغلاقها.

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