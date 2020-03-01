تايلاند تعلن تسجيل أول حالة وفاة بـ«كورونا»

أفادت وكالة "رويترز" عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب ​فيروس كورونا​ في ​تايلاند​.وكانت تايلاند أعلنت وصول عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 41 حالة، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".وأعلنت السلطات الصينية عن وجود 35 وفاة بفيروس كورونا وتسجيل 573 إصابة جديدة جراء هذا الفيروس القاتل.كانت السلطات الأسترالية سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا القاتل في بلادها.