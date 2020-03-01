حظك اليوم.. برج الجدي الأحد 1 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: يوم يتميز بالكرم والانفتاح والتفاؤل والرغبة في إعطاء النصائح ومنح المشورة وتبادل الخبرات، ويزداد الاهتمام بالثقافات المتنوعة والرغبة بالسفر.عاطفيًا: كن واثقًا بنفسك ولكن لا تبالغ في عنادك بأنك تفهم بشكل جيد كال ما يدور حولك، إنه يوم مناسب لوضع الخطط للمستقبل.صحيًا: بما أن الضغط العملي قد خف بعض الشيء، وأصبحت تعود إلى المنزل مبكرًا حاول القيام ببعض النشاطات الرياضية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا