حظك اليوم.. برج القوس الأحد 1 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: يوم غير مناسب للتعامل مع مجموعات كبيرة من الأشخاص أو الناس، بسبب مواجهة القمر من الجوزاء الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحوت برج خصمك، لذلك عليك تجنّب الأمور التي عليك فيها القيام بعمل ما مقابل مجهود كبير.عاطفيًا: إخلاصك يُشرقُ وهذا ما يجذب الشريك إليك، تَفكيرك بشأن قضية مهمة واسع وعميق.صحيًا: لا تنظر إلى ما يرتكبه الآخرون بحق صحتهم، ولا تحاول التمثل بهم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.