حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 1 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: يسود الوفاق أجواء الأسبوع الأول من الشهر، فقد تخطّط لتشارك في ترتيبات ضرورية له وتحدّد المواعيد.عاطفيًا: لا تتصرف بعدوانية تجاه الحبيب، هو وحده القادر على الوقوف إلى جانبك في الشدائد.صحيًا: القيام ببعض التمارين الخفيفة صباحًا قبل التوجه إلى العمل، يساعد على تليين العضلات وخصوصًا في العنق وبين الكتفين.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.